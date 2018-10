Idoso confessa ter matado por causa de dez reais

Em Santo Antônio da Platina

Na manhã deste domingo, dia 30, Manoel Gonçalves dos Santos (foto), vulgo Mané Bigode, de 66 anos, se apresentou espontaneamente na delegacia de Polícia Civil Santo Antônio da Platina, acompanhado de seu advogado,e foi interrogado, ocasião em que assumiu a autoria do homicídio ocorrido no sábado, dia 29 (fotos).

Ele conhecia a vítima, João Batista Porto, desde que era criança e por duas vezes João Capeta , como era chamado, furtou dinheiro seu por conta do vício em drogas e quando se negava dar dinheiro era ameaçado.

Conforme relato prestado pelo interrogado, por volta das 15 horas estava na Borracharia da Lu, na Vila Santa Terezinha, quando João Capeta chegou e aparentava estar embriagado e drogado, quando lhe pediu dez reais. Após ter sido negado, Porto lhe tirou da mão uma carteira contendo 60 reais e começou a fugir.

Em razão disso Bigode correu atrás e em seguida, o apontado ladrão pegou um pedaço de pau (fotos) e tentou acertá-lo.

Manoel conseguiu desviar do golpe e ambos entraram em luta corporal, tendo conseguiu tomar a madeira e o golpeou.

Alegou que, por estar nervoso, deu várias pancadas.Por fim, foi para casa de sua filha.E se apresentou neste domingo.

