Incêndio em morro incomoda platinenses (vídeo)

Provável causa criminosa novamente na região

Um incêndio de suposta origem criminosa e cuja fumaça foi visível a vários quilômetros na zona urbana de Santo Antônio da Platina foi um dos assuntos principais da população local neste domingo, dia cinco.

O sinistro iniciou em torno das 13h20m e se espalhou rapidamente, causando prejuízos, pois é uma área de pastagens.

Segundo relatou ao npdiario o cabo Fabrício, o corpo de bombeiros agiu rápido, mas não conseguiu conter porque as chamas estavam muito altas. Então, optou-se por priorizar a segurança das casas do entorno. E também uma fábrica de vassouras.

A fumaça provocou transtornos na vizinhança.

Um incêndio ocorrido entre Joaquim Távora e Carlópolis na noite desta sexta-feira, dia três, atingiu cerca de 40 hectares, segundo cálculo do especialista Luis Carlos dos Santos, sargento do corpo de bombeiros platinense.

Crianças, pessoas irresponsáveis e até alguns que deseja prejudicar vizinhos na zona rural podem ter sido os provocadores do sinistro. No presente caso, atingiu matas ciliares, pasto e margens da PR-218.O sargento contou que a corporação tem atendido entre cinco e oito incêndios por dia, “é preciso mais conscientização da população, é uma situação muito grave”, afirmou (Vídeo: Henrique Glovacki).

