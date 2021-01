A CPFL Santa Cruz informa que registrou um princípio de incêndio na subestação de Ribeirão Claro na tarde desta terça-feira, 5, que não causou danos às pessoas e aos imóveis do entorno. As equipes da distribuidora foram mobilizadas, realizaram as manobras na rede de Distribuição e a cidade está com o serviço normalizado. A empresa deslocou uma unidade móvel para continuar garantindo o fornecimento de energia aos clientes até a finalização dos trabalhos. As causas do ocorrido estão sendo investigadas. Assessoria de Imprensa.