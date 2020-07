Incinerada maconha que valia R$ 700 mil em Santo Antônio

Droga apreendida pela PRF e PM estava com dois bandidos

Policiais civis e rodoviários federais, realizaram a incineração de 593, 50 quilos de maconha neste sábado, dia quatro, no forno de uma empresa particular. A carga da droga foi avaliada em torno de 700 mil reais. A incineração foi acompanhada por agente da Vigilância Sanitária e com autorização do Poder Judiciário.

O entorpecente foi apreendido, dia dois, por volta das 22h55m, quando surpreenderam dois indivíduos em um Toyota Corolla, cor preta, e o perseguiram por cerca de 5 km pela rodovia PR-439, sendo que os sinais sonoros e luminosos de ordem de parada não foram respeitados.

Quando da abordagem e revista no veículo foram encontrados na parte do banco traseiro e porta-malas os 593 quilos de maconha divididos em vários tabletes.

Os dois indivíduos e a droga encontrada foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina onde foi lavrado auto de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

