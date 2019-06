Indivíduo rouba farmácia em Santo Antônio da Platina

Nesta sexta-feira

Um homem de estatura baixa, chinelos, bermuda, obeso, boné e blusa verde invadiu a farmácia Droga Mais, na rua Rui Barbosa, no centro platinense, nesta sexta-feira, dia 28. Ele ameaçou os presentes com uma faca e exigiu dinheiro do caixa.

Em seguida, fugiu sentido rua Curitiba

A Polícia Militar iniciou diligências nas proximidades e conseguiu identificar e localizar Mauro Sérgio Ferreira (fotos) que transitava pela Rua Rotary.

Estava com R$ 80,00 em dinheiro, mas nenhuma arma branca. Na conversa, demonstrou contradições e nervosismo.

Levado para a farmácia foi reconhecido pelas vítimas, só que trajava roupas diferentes das usadas no crime. Elas foram encontradas na casa do elemento na sequência. O mesmo aconteceu com a faca.

Depois, o indivíduo confessou o assalto e justificou estar sofrendo com problemas financeiros. O dinheiro foi recuperado e ele permanece preso.