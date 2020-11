Encerradas inscrições para Polícia Científica de Jacarezinho

Bolsa auxílio de R$ 5,96 a hora para os que passarem

A Polícia Científica do Paraná (PCP-PR) abriu estágio remunerado para os níveis médio e superior, em Jacarezinho, Curitiba e diversas cidades do interior. As vagas são ofertadas pela Central de Estágio do Paraná, divisão responsável pelo relacionamento entre a comunidade estudantil de níveis médio, técnico e superior e os Órgãos do Poder Executivo Estadual.

Para participar, os estudantes precisavam se cadastrar através do portal com seu nome e CPF (Cadastro de Pessoa Física), conferir as vagas disponíveis e se candidatar. As inscrições terminaram nesta sexta-feira, dia 20.

O Estágio tem duração de até dois anos e os valores das remunerações variam, dependendo do nível de escolaridade e da quantidade de horas trabalhadas. Em Jacarezinho, a Polícia Científica oferece vaga de nível médio e a bolsa auxílio é de R$ 5,96 por hora.

Maiores informações acesse: www.centraldeestagio.pr.gov.br