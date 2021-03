Na foto , conseguida com a Polícia Civil do Paraná, ele tinha cerca de 24 anos, hoje tem 27.

Samuel Rodrigo de Morais (foto com tatuagem no pescoço) foragido desde 2018 acusado de tráfico de drogas , continua desaparecido. Abaixo, reprodução do mandado de prisão de 2018 assinado pelo juiz Júlio César Michelucci Tanga, de Santo Antônio da Platina , onde o jovem também morou e responderia por tráfico de drogas.

O corpo de Isabelle Breves (fotos) permanece no Instituto Médico Legal de Jacarezinho. A família dela pretendia buscá-lo para o enterro, mas o juiz de Direito de Siqueira Campos, onde corre o inquérito sobre o assassinato da menina de 17 anos, não assinou o Alvará.

O corpo foi achado em adiantado estado de decomposição na represa de Xavantes, perto da zona urbana de Carlópolis em torno de 17h50m de quinta-feira, dia 18 de fevereiro, e identificado por familiares numa manhã de sábado. A adolescente residia em Siqueira Campos e vivia com Samuel por um tempo não precisado.

A garota foi assassinada antes ou jogada ainda com viva na água, pois as mãos estavam amarradas atrás do corpo e com arames e telas envolvendo pernas e dorso indicando que não poderia nadar ou se salvar. A Polícia Civil trabalha com várias possibilidades para descobrir a autoria do que pode ser também feminicídio. Não revelou, obviamente, os detalhes justamente para não atrapalhar a investigação.