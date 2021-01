Estava com balanças de precisão e embalagens para acondicionar drogas

Policiais Militares receberam informação de que um indivíduo, sobre o qual recaem denúncias de seu envolvimento com o narcotráfico, estava com grande quantidade de entorpecentes armazenados na residência.

Em posse da denúncia, nesta sexta-feira, dia primeiro, a Rádio Patrulha foi até a Rua João Chico (Jardim Castro), e encontrou o elemento em frente de sua moradia. A perceber a presença da viatura tentou entrar rapidamente no quintal, mas foi contido pela equipe.

Em revista pessoal, encontrada uma porção de maconha e apresentado o teor da denúncia, mas o indivíduo em primeiro momento negou o fato.

A proprietária do imóvel autorizou a entrada dos PMs, que localizaram: 47,3 kg de maconha fracionados em tabletes e pacotes; 3,3 kg de cocaína em tabletes e diversas porções; 2 balanças de precisão, 5 celulares, dinheiro e embalagens para acondicionamento de drogas.

Assim, o jovem (19 anos), assumiu a propriedade do entorpecente bem como o tráfico das drogas. Recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia civil para lavratura do flagrante delito pelo crime.

O comandante do 2º BPM, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, afirmou que a Unidade vem empregando esforços no combate ao tráfico no Norte Pioneiro e ações como essa demonstram a confiança que o cidadão deposita na corporação ao realizar denúncias e a dedicação dos Policiais, que assim alcançam excelentes resultados.