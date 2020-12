Aconteceu ontem no início da madrugada numa chácara

Momentos de pânico na madrugada desta segunda-feira, dia 28, na zona rural de Jundiaí do Sul. A namorada do proprietário invadiu a residência da chácara, e agrediu uma das amigas do dono.

A vítima e a outra colega correram e se trancaram no banheiro, mas a mulher deu dois disparos de arma de fogo, sendo que um dos projéteis atravessou a porta, vindo atingir a parede e o outro tiro atingiu o corredor.

A PM foi ao local e contatou com a atiradora (43 anos), a qual confessou que havia efetuado os disparos. O proprietário (48 anos) disse que espingarda é sua e não possui registro.

Havia uma munição intacta de calibre 38 e um projétil que foi localizado alojado na parede do banheiro.

Diante do exposto, dada voz de prisão aos autores, lidos seus direitos, e com as vítimas e testemunhas foram todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal para as devidas providências.