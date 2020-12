Também havia lança-perfume e maconha junto com os passageiros

Após informações no final de semana de que sairia de Santo Antônio da Platina, às 20h30m, um ônibus com destino a uma festa “Rave” na cidade de Assis/SP e que os ocupantes estariam com entorpecentes, a PM agiu.

Diante da denúncia foi realizado patrulhamento e encontrado o Marcopolo/Volare de cor prata, sendo monitorado até a rua Antônio de Castro Vilas Boas, com a aproximação das viaturas de Rádio Patrulha e ROTAM para realização da abordagem foi possível perceber o arremesso de entorpecentes pela janela do coletivo.

Posteriormente, encontrado próximo ao veículo uma porção de maconha e um pacote contendo 23 unidades de ecstasy, no interior mais uma porção de maconha sobre o banco; 07 frascos de lança-perfume dentro de uma mochila; num Cooler 55 unidades de ecstasy, nove buchas de cocaína e uma cartela contendo 17 unidades de LSD, com os abordados ainda foram encontrados 02 unidades de Ecstasy mais uma cartela com 25 unidades de LSD*

Posteriormente foram relacionados os autores com os entorpecentes e encaminhados à delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

*Resultados: (apreensões e prisões) seis abordados encaminhados ( dois menores de 16 anos), 30 pessoas abordadas 09 buchas de cocaína pesando aproximadamente 09 gramas , 07 frascos de lança perfume, 80 unidades de ecstasy, 2 porções de maconha, pesando no total 37 gramas aproximadamente e 42 unidades de LSD