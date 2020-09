Marido ameaça matar a própria esposa em Conselheiro Mairinck

Ao ser questionado negou a acusação mas armas brancas foram apreendidas

Por solicitação a PM deslocou-se até um sítio, Bairro Macária(Conselheiro Mairinck) onde a solicitante (25 anos) relatou ter sido ameaçada de morte pelo seu marido, neste fim de semana. Ele segurou seus cabelos com uma mão e com a outra colocou uma faca na sua costela, e posteriormente também lhe ameaçou com facão. O fato ocorreu na presença de uma criança de cinco anos, filho do casal.

Ressalta-se que no momento em que a PM chegou no local, o autor (35 anos) estava sozinho num quarto e não ofereceu resistência, mas ao ser questionado negou os fatos.

Diante do exposto a equipe realizou apreensão dos objetos mencionados, sendo encaminhados ambos os envolvidos para o Hospital Municipal para atendimento médico e posteriormente à 37ª DRP de Ibaiti para procedimentos da Polícia Judiciária.