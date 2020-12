O corpo da vítima será sepultado nesta quarta-feira

Uma criança de dois anos morreu após ser atropelada na porta de casa, localizada na Rua Francisco Moreno, no Bairro Nair Bueno, em Quatiguá.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista fugiu do local sem prestar socorro, porém ninguém viu qual a identificação do veículo.

O bebê identificado como Murilo Matias da Rocha Silva (foto) chegou sem vida no Hospital São Vicente de Paula, levado pela mãe Eliane Matias, por volta das 20h15. Toda a equipe do hospital, Licinha Ogata (recepção), as enfermeiras Priscila Parmezan, Roselaine Mansano, Regina Proença e Adriana Marcelino, prontamente atenderam mãe e criança.