Menor é indicado como autor de homicídio em Santo Antônio da Platina

As investigações prosseguem para confirmação de outros envolvidos no caso

Após investigações, Polícia Civil apontou adolescente de 17 anos como um dos responsáveis pelo duplo homicídio que ocorreu no dia 30 de julho, no Bairro Água Branca em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, ele está apreendido desde o dia 12 de agosto, depois que o encontraram com uma pistola 9mm e um revólver, calibre 38. O jovem já tem passagens na delegacia.

Desde a apreensão, as armas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística para exame pericial, onde foi confirmado o uso do objeto no crime.