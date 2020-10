Menores apreendidos antes de jogarem drogas na cadeia de Carlópolis

Tablete de maconha e alimentos serias arremessados na carceragem

Na madrugada desta quarta-feira, dia sete, dois rapazes de 17 anos foram apreendidos na rua Nicolau Miguel, ao lado do cemitério de Carlópolis.

De acordo com as informações, registrou-se o fato uma hora da madrugada , quando ambos foram abordados pela Polícia Militar, momento em que tentaram fugir e descartar as sacolas que carregavam.

Sem sucesso com a fuga, ao recuperar as sacolas, além de produtos alimentícios, encontraram 450 gramas de maconha.

Os acusados afirmaram que a droga seria arremessada na cadeia pública a pedido de alguns detentos. À vista disso, foram encaminhados à Delegacia do Polícia Civil local.