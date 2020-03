Menores e criança apreendidas em meio à fuga de detentos

Mulher de 21 anos que aparecia nas ligações também foi presa

Nesta terça-feira, dia 17, uma mulher de 36 anos foi presa e uma criança de 10 anos foi apreendida junto com outros dois adolescentes (15 e 16 anos), após serem acusados de tentar colaborar com uma fuga de presos da Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, dois homens haviam pulado no pátio da cadeia, mas fugiram do local logo em seguida.

Ao iniciarem buscas, foi abordado um veículo GM/Classic Spirit, de cor cinza, com as quatro pessoas citadas, as quais confessaram que estavam ali aguardando a fuga que ocorreria para ajudá-los, mesmo após terem contado a versão que passaram no local apenas para verificar se realmente ocorreria, pois também haviam recebido a informação.

Durante busca pessoal, foi encontrado com um dos menores, um aparelho celular, o qual recebeu diversas ligações e mensagens a respeito da fuga.

Os agentes penitenciários afirmaram ainda que, após essa abordagem, ouviram barulhos de pessoas pulando para fora da cadeia; o segurança também informou que teria visto quando os indivíduos armados saíram e desceram pela rua correndo.

Foi dada voz de prisão à mulher e apreensão aos menores.