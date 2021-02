Militar tinha 54 anos e deixou a esposa e três filhos

O corpo do subtenente Sérgio Lorejan Pinto (fotos), foi sepultado às 16h30m deste domingo, dia 31, no Cemitério São João Batista, em Jacarezinho. Ele, que se formou em História em 2007, sofreu uma parada cardio-respiratória, chegou a ser atendido em sua residência, mas não resistiu.

Tinha 54 anos, e deixou a esposa e três filhos.

O 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina, por meio da tenente Ivna Caroline Dias, foi quem confirmou o falecimento.

Lorejan iniciou seu trabalho no Corpo de Bombeiros no dia 21 de dezembro de 1988, dedicando-se por 28 anos de sua vida a servir a população do Norte Pioneiro, encerrando sua carreira na cidade de Jacarezinho, no dia 29 de setembro de 2016.