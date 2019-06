Moto furtada em Guapirama é recuperada em Santo Antônio

Com menino de 13 anos

Em patrulhamento às 14h20m desta sexta-feira, dia 31, pela rua Moacir Poli, bairro Aparecidinho III, a equipe deparou-se com uma Honda/CG 150 Titan de cor prata com os aros pintados de rosa, sendo características de uma motocicleta furtada quinta-feira em Guapirama. o condutor não obedeceu ordem de parada,ao ver a viatura, passou por cima da calçada, colidindo contra um muro na rua 1008, em Santo Antônio da Platina.

O motorista e o passageiro se levantarem da queda e saíram correndo. Um deles foi dominado dentro da panificadora que se localiza na esquina, menor de 13 anos de idade, e o outro indivíduo se dirigiu ao conjunto João Furtado, não sendo possível abordagem.



O menino confessou ter ido de ônibus com o comparsa até a cidade de Guapirama onde furtaram a moto.O menor estava com uma sacola com liquidificador, spray de tinta e 38 buchas de maconha envoltas em terço e duas porções maiores da mesma substância, além de 40 pedras de crack também em forma de terço (foto).

Assumiu ter comprado o entorpecente em Ourinhos (SP) para repassar em Santo Antônio da Platina, já tendo comercializado parte da droga.

Com a queda, o garoto sofreu algumas lesões pelo corpo, sendo encaminhado ao Pronto Socorro, onde recebeu atendimento. Posteriormente, conduzido à sede da 4ª Cia da PM para confecção do boletim e, na sequência, à delegacia de Polícia Civil com a moto e drogas ilícitas para serem tomadas as devidas providências.

Participaram da bem sucedida ação os soldados Jacob e Roseane.