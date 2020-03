Motocicleta é apreendida após fuga em Wenceslau Braz

Maconha também foi encontrada e apreendida

Nesta quarta-feira, dia 11, às 21h, dois homens empreenderam fuga da polícia após visualizá-la na av. Augusto Paschoal em Wenceslau Braz.

De acordo com as informações da Polícia Militar, durante a fuga foi necessário correr em alta velocidade com as luzes e os sinais sonoros ligados, até que, nas proximidades da entrada do bairro 400 Alqueires, segundo as autoridades, os suspeitos se livraram de 9,8g de maconha, jugando-a nos arredores do local. Entretanto, apesar de um afirmar ser usuário, não assumiram a culpa.

Além disso, no processo de abordagem foi verificado que o veículo o qual eles estava usando apresentava pendências administrativas.

Diante dos fatos foi elaborado um Termo Circunstanciado de Infração Penal e a motocicleta foi encaminhada à sede da Polícia Militar.