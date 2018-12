Motocicleta furtada é abandonada em Santo Antônio da Platina

No conjunto Bela Manhã

Após solicitação relatando que uma motocicleta estaria estacionada em via pública nesta segunda-feira, dia 17, desde o período da manhã e que a mesma ainda se encontrava estacionada no período da noite no mesmo lugar.

Às 22 horas a equipe localizou uma motocicleta marca Honda, modelo CG Titan, de cor cinza, furtada na última sexta-feira, dia 14, em Santo Antônio da Platina, a motocicleta foi apreendida e encaminhada para restituição ao proprietário.