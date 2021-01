Ele caiu perto do PS de Santo Antônio da Platina

A equipe realizava patrulhamento pela Rua Joaquim Ribeiro Mendes nesta quarta-feira dia 27, quando viu um motociclista realizando malabarismos com uma roda, de imediato, iniciou-se acompanhamento tático. Foi em torno de uma da madrugada na rua Joaquim Ribeiro Mendes, em Santo Antônio da Platina.

Ao ver a viatura, empreendeu fuga em alta velocidade, contornando pela contramão da via, pulando canteiros e subindo nas calçadas, cabe salientar que na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, subiu as escadas da igreja Matriz, onde quase perdeu o controle, se evadindo rapidamente.

Perdeu o controle nas proximidades do Pronto Socorro e sofreu uma queda com a motocicleta.

Do acidente, resultou em lesões nas mãos, braços, pés (pois conduzia moto com chinelo) e costas, enquanto a Honda CG 160 Start , de cor cinza, sem placa, teve avarias no para-lama, escapamento, farol, manetes, suporte do pés e carenagem.

O autor, por diversas vezes, desobedeceu a ordem de parada da equipe, a qual estava com sirene e giroflex acionados.

O elemento ainda não possui CNH(Carteira Nacional de Habilitação).

Diante dos fatos, a motocicleta foi recolhida ao pátio da 4°cia, enquanto ele foi encaminhado para o PS e, depois, realizado Termo Circunstanciado por direção perigosa.