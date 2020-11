Motorista envolvido em acidente diz que não fugiu e nem estava bêbado

Marmorista de 41 anos vai se explicar na Justiça e se solidariza com família de vítima

Um acidente na esquina das ruas Benedito Lúcio Machado e Rui Barbosa às 07h05 na última sexta-feira, dia 30, envolveu um Fiat Idea dirigido por uma técnica de enfermagem que acabara de sair do plantão e um GM Vectra, em Santo Antônio da Platina.

Os dois veículos ficaram na frente de uma empresa que comercializa produtos agropecuários. O rapaz teria sido levado por amigos por estar embriagado, de acordo com relatos colhidos no local.

A mulher de 50 anos, que trabalha no Hospital Nossa Senhora da Saúde, a 100 metros do local, se machucou , mas sem maiores riscos e sem risco de morte. Foi atendida pelo corpo de bombeiros com dores no tórax por causa do air bag.A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

Lesão corporal, omissão de socorro, fuga do local de acidente e embriaguez ao volante. O indivíduo que cometeu esses delitos será responsabilizado, disse o delegado Rafael Guimarães.

Nesta segunda-feira, dia dois, o advogado contratado pela família do condutor, negou que estivesse embriagado ou fugido.

Trata-se de Alcides Pedro Trevisan, marmorista (profissional que faz acabamentos, polimentos, corta e instala as pedras em imóveis) de 41 anos.

A nota enviada ao npdiario pelo advogado é a seguinte:

“A defesa do motorista do Vectra envolvido na fatalidade da última sexta-feira, dia 30, informa que ele se solidariza com a vítima do acidente e seus familiares.

O condutor não estava embriagado e não fugiu do local do acidente. No decorrer dos autos, isso será ratificado.

Consigna, ainda, que seu representante legal está buscando contato com a vítima e seus familiares para resolver o infeliz episódio, da forma mais célere possível”.