Em Santo Antônio da Platina

Um mototaxista perdeu o controle do veículo no KM 37 da BR-153 (serra do Palmital) e tombou na tarde desta quinta-feira, dia dois, em Santo Antônio da Platina.

O condutor, de 37 anos, disse que uma saliência na pista teria sido a causa da queda.

A passageira, 39, sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo corpo de bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.