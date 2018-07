Norte Pioneiro participa de sepultamento; PS vai se chamar Bernardo Carli

Mortes comoveram a região

O deputado federal Alex Canziani (PTB), o deputado estadual Pedro Lupion(DEM), o prefeito Zezão Coelho (PHS), o chefe de gabinete João Cândido Filho, o secretário municipal do Planejamento, Airton Sérgio Diniz e e o diretor de Indústria e Comércio, Antônio Marcos de Souza participaram do velório e sepultamento do corpo do deputado Bernardo Carli.

Foi na tarde desta segunda-feira, dia 23. O nome do Pronto Socorro, quando concluída a reforma, levará o nome do falecido parlamentar.

