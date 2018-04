Novo investimento da Volks confirma parceria com iniciativa privada, diz Cida

E consolida o polo automotivo no Paraná

A Volkswagen anunciou nesta terça-feira (3) um investimento de R$ 2 bilhões na fábrica de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Do total, R$ 1,4 bilhão serão enquadrados no Paraná Competitivo, programa de incentivo fiscal do Governo do Estado.

A montadora vai ampliar sua unidade industrial para a produção de um novo veículo, o T-Cross. O projeto deve gerar cerca de 700 empregos diretos e até 4 mil vagas na cadeia produtiva. O plano de investimento foi apresentado pelos executivos da montadora ao governador Beto Richa e à vice-governadora Cida Borghetti, em cerimônia na fábrica.

O governador disse que o investimento da Volkswagen consolida o polo automotivo no Paraná. “Esse projeto é fruto de um grande programa de incentivos, que é o Paraná Competitivo, que já possibilitou a atração de R$ 45 bilhões em investimentos de empresas nacionais e internacionais desde 2011 e gerou 400 mil empregos”, afirmou Richa. “Além de incentivos, restabelecemos a confiança dos investidores, por meio de diálogo e segurança jurídica, e investimos em melhoria da infraestrutura do Estado”, disse ele.

CREDIBILIDADE – Com os R$ 2 bilhões que estão sendo investidos, a Volkswagen já soma cerca de R$ 4 bilhões aplicados na fábrica de São José dos Pinhais desde a sua instalação, em 1999. De acordo com a empresa, a qualidade e a disponibilidade de mão de obra e o apoio do Estado pesaram na decisão de investir no Paraná. A presença da montadora era disputada também por São Paulo.

“Temos uma fábrica fantástica, uma competência humana muito grande aqui e uma indústria automotiva pujante. Além disso, o Paraná, nos últimos anos, ganhou muita credibilidade ao respeitar os acordos e os protocolos assinados. Isso nos dá previsibilidade para os próximos anos. Eu destaco a forma de negociar do governo, construtiva sempre olhando para o futuro”, disse Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América do Sul e Brasil.

"O Paraná dá exemplo ao país em diversas áreas. O setor produtivo encontra aqui um Governo parceiro dos investimentos. O Paraná Competitivo cria as condições para a geração e empregos e renda em todas as regiões", afirmou a vice-governadora.

Cida lembrou que participou da inauguração da fábrica em 1999, quando ocupava o cargo de chefe do escritório do Paraná em Brasília no Governo Lerner. “Volto aqui com a alegria de ver essa fábrica prosperando e gerando oportunidades para milhares de famílias paranaenses”.