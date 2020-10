Operação conjunta prende quatro em Ibaiti e Pinhalão

Segurança pública de qualidade e feita com dedicação

Na manhã desta terça-feira, dia 13, a partir das seis horas, Policiais Militares e Civis cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão em vários endereços nas cidades de Ibaiti e Pinhalão.

De acordo com as informações, o objetivo do trabalho foi o combate à criminalidade naquela região.

Ao todo, três homens e uma mulher foram presos e também apreendidos três adolescentes, 270 pedras de crack, 21 buchas de cocaína, três aparelhos celulares e R$ 120,00.