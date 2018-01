Operação Especial incinera 274 quilos de cocaína em Ibaiti

Droga avaliada em R$ 8 milhões foi levada para um forno

Exclusivo:Entre 16h24 e 17h32 desta quarta-feira, dia 24, uma Operação Especial formada por Policiais Militares e Civis e Vigilância Sanitária de Ibaiti transportaram – em comboio – 274 quilos de cocaína da delegacia(centro) até a Industria de Compensados Sudati, na área industrial.Os 239 tabletes da droga foram incinerados numa caldeira.

Apenas o npdiario acompanhou a iniciativa conjunta.

O delegado Pedro Dini, assim como os PMs, acharam mais prudente transformar em cinzas o entorpecente o quanto antes( em menos de 24 horas) para evitar uma eventual ação de marginais para resgatar o montante, avaliado em pelo menos R$ 8 milhões.

Na noite de terça PMs, no pátio do Auto Posto Amarante abordaram um caminhão suspeito (Mercedes Benz com placas de São Paulo) que estava para ser guinchado às margens da rodovia BR-153, em Ibaiti.

O condutor do guincho afirmou que dois indivíduos numa Ford Ecosport, placas de Belo Horizonte, teriam solicitado seu serviço para transporte do caminhão, que havia quebrado, até a cidade de Paranaguá(PR).Eles acionaram o serviço, mas o dono não desconfiava de que se tratava de uma carga tão valiosa e perigosa.

Alegou também que o valor do frete ficou acordado em dois mil reais e que os dois elementos aguardariam a chegada do caminhão em Curitiba e depois seguiriam para o destino.

Diante da suspeição sobre a procedência do caminhão, os PMs realizaram vistoria e localizaram um fundo falso no caminhão, onde estavam escondidos os 274 quilos de cocaína, agora reduzidos a cinzas(Colaborou Vanderlei Junior).

