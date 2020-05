Operação fiscaliza estabelecimentos em Wenceslau Braz durante pandemia

Desrespeito às orientações da Organização Mundial de Saúde

Nesta terça-feira, dia 19, a Secretaria de Saúde e a Polícia Militar de Wenceslau Braz realizaram uma operação conjunta com o objetivo de fiscalizar estabelecimentos na área central e demais bairros do município.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a operação aconteceu devido ao coronavírus (covid-19). Tanto estabelecimentos que permaneciam abertos após as 19h, quanto as pessoas que estavam presentes nos locais sem máscaras, foram advertidas.

Ao todo, 7 estabelecimentos e 11 pessoas foram notificadas.