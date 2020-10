Operação Ostensividade II é realizada em Wenceslau Braz

Garantia de segurança pública

Na noite deste domingo, dia quatro, às 22h, a Operação Ostensividade II foi realizada na área central e demais bairros de Wenceslau Braz.

De acordo com as informações, a Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), Agência Local de Inteligência e Equipe de Rádio Patrulha participaram do trabalho. Na ação, abordaram um Fiat Pálio prata, o qual estava com o som em volume excessivamente alto e documentação pendente. O motorista foi preso após o automóvel colidir com algumas motocicletas estacionadas no centro.

Além disso, realizaram abordagens nas proximidades de uma lanchonete, onde prenderam dois homens por tráfico e um indivíduo por uso de drogas.

Ao todo, o resultado da Operação foi: