Estavam em hotel no centro de Wenceslau Braz

Nesta segunda-feira, dia primeiro, a Polícia Militar de Wenceslau Braz foi solicitada pelo delegado local a fim de verificar denúncia, onde bandidos estavam com grande quantidade de entorpecentes hospedados num hotel.

Dessa forma, a Agência Local de Inteligência com equipes de Rádio Patrulha e Polícia Civil realizaram cerco do prédio bem como bloqueios em possíveis rotas de fuga. Quando os marginais deixavam o local, numa Fiat Strada foram abordados e com eles nada de ilícito encontrado.

Porém, a informação citava um segundo veículo, que estava no interior do hotel. Ao vistoriar o Hyundai Santa Fé V6, de cor preta, encontrou-se 613 quilos de maconha, divididos em trinta e oito fardos.

Ambos os veículos possuíam rádio comunicador, e o Santa Fé estava com placa adulterada e era produto de furto. Os indivíduos afirmaram que o entorpecente tinha como destino a capital paulista e iriam receber 30 mil reais pelo transporte.