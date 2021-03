Uma mulher que fazia contabilidade também foi encarcerada

Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira dia três, operação conjunta das Polícia Civil e Militar para cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, no Conjunto Álvaro de Abreu em Santo Antônio da Platina.

Foi preso preventivamente um marginal de 41 anos, já bastante conhecido no meio e que possuí passagem pelo crime de tráfico de drogas e duas passagens por homicídio.

Em seu poder estavam quatro aparelhos celulares. Também presa preventivamente uma mulher de 19 anos que tem passagem recente pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e que estava realizando a venda e contabilidade do tráfico para o bandido preso.

As investigações realizadas pela Polícia Civil apontam o envolvimento do casal com outros indivíduos já presos no comando do tráfico de entorpecentes em Santo Antônio da Platina e região. Tais indivíduos foram indiciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.