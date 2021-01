Ação conjunta de combate ao tráfico de drogas

Policiais civis e militares se uniram no cumprimento de mandados judiciais expedidos pela Comarca de Ribeirão do Pinhal no combate ao tráfico de drogas. Nesta terça-feira,dia 12, dois mandados, sendo um de prisão preventiva e outro de busca e apreensão.

Duas mulheres foram encarceradas.

Uma das presas foi removida para carceragem feminina de Santo Antônio da Platina.

Já em Abatiá, a iniciativa ocorreu no último dia 30 de dezembro. Os policiais prenderam a moradora, de 32 anos, que traficava crack.

As ações miraram os bairros Vila Hermínia, em Ribeirão do Pinhal e Barro Preto, em Abatiá.

Em Ribeirão do Pinhal moradora na rua Paraná foi detida. Ela é suspeita de comercializar maconha para detentos alojados na Cadeia ribeiro-pinhalense. Ao todo, 200 gramas de maconha foram apreendidos nos autos de inquérito que investigam o caso.