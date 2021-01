Rapaz de 19 anos já tem passagens e é conhecido pela PM

Em patrulhamento na Operação Verão à noite neste fim de semana na Rua das Tropas, centro de Carlópolis, a PM viu um indivíduo (conhecido no meio) entrar num veículo GM/Celta, prata, estacionado em frente de sua residência.

Dentro do carro já se encontravam o condutor e um passageiro. Dada voz de abordagem, o suspeito dispensou invólucros contendo maconha e cocaína (fotos), no momento em que desceu do veículo.

Com os demais abordados nada de ilícito foi encontrado, bem como o Celta estava com a documentação regular.

O alvo da abordagem, 19 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil local.