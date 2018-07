Passat capota e incendeia em Santo Antônio da Platina

Cerca de 20 horas desta terça-feira na PR-439

Uma pessoa foi atendida pelo corpo de bombeiros e duas pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) em torno das 20 horas desta terça-feira, dia 17, em Santo Antônio da Platina.

Foram vítimas de um capotamento perto da ponte do rio Cinzas na PR-439, no trecho entre Ribeirão do Pinhal.

O VW/Passat também se incendiou em seguida.

O trio foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal em estado grave.