Platinense dispara tiro, esconde arma e foge

Na Vila Ribeiro

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, no final da tarde de sábado, dia 29, foi até a Rua Dário Vilela Bitencourt,Vila Ribeiro, averiguar uma situação.

As equipes se deslocaram até o local, após solicitação anônima, informando que um indivíduo estava efetuando disparos de arma de fogo na via pública.

Em conversa com familiares dele, contaram que deu um tiro no quintal da residência e logo após saiu e foi em direção a um bar que fica nas proximidades e efetuou mais um disparo com o revólver em direção a um elemento conhecido, e em seguida retornou para casa, guardou a arma e se fugiu, tomando rumo ignorado.

A arma de fogo calibre 38 , com numeração suprimida, com uma munição deflagrada,estava atrás de uma churrasqueira, a qual foi entregue aos policiais, que ainda em averiguação na residência, encontraram mais sete munições não percutidas e uma deflagrada.

O rapaz continua foragido e tudo foi apreendido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.