Platinense morre em colisão frontal contra carreta

Na tarde desta sexta-feira

Pedro Henrique Leite de Almeida, de 27 anos, de Santo Antônio da Platina, dirigia uma Volkswagen Saveiro e acabou morrendo ao bater de frente com uma carreta no início da tarde desta sexta-feira, dia 23, na PR-151, em Ponta Grossa.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) confirmou a identidade da vítima fatal. O jovem, cuja família é da zona rural platinense, conduzia uma Volkswagen Saveiro e bateu de frente com uma carreta com placas de Criciúma(SC). O caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro que apontou negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

A colisão aconteceu perto da ponte sobre o Rio Tibagi, entre o município de Palmeira, nos Campos Gerais. A colisão foi registrada por volta das 14h30 quando Pedro Henrique teria perdido o controle da picape e invadido a pista contrária, batendo de frente com a carreta.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas Pedro morreu ainda no loca. O acidente interditou o trânsito da rodovia nos dois sentidos – até às 17 horas o fluxo de veículos seguia interditado. Viaturas do Instituto Médico Legal (IML) e da Criminalística foram acionadas para atender o caso. Ainda se sabe onde será velado o corpo e nem o horário do enterro (Fotos: André Bida).