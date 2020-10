PM acaba com gandaia na Vila Rondon em Jacarezinho

Denúncia anônima indicou localização da bagunça em plena tarde

Na tarde desta quarta-feira, dia sete, às 16h15m, a Polícia Militar apreendeu um aparelho de som numa casa de festas localizada na rua Arnaldo Bardelli, Vila Rondon de Jacarezinho.

Segundo as informações, o fato ocorreu após uma denúncia sobre grande perturbação sonora. No local, as autoridades confirmaram o caso e, em contato com o responsável, acordou que o volume fosse diminuído.

Entretanto, após o término da abordagem, o barulho voltou e, por isso, tanto o aparelho quanto o indivíduo foram encaminhados à 1º CIA.