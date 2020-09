PM apreende adolescente em Santo Antônio da Platina

Menor é acusado de uso e comercialização de drogas na cidade

Na manhã desta quarta-feira, dia 23, às 10h15m, um adolescente de 17 anos foi apreendido na rua Moacir Poli, localizada no bairro Aparecidinho II em Santo Antônio da Platina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, durante patrulha o encontraram com porções de cocaína e maconha, prontas para venda.

Ele foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.