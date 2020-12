Trabalho contou com a ajuda da Rádio Patrulha e da Rotam

Dois menores foram apreendidos no fim de semana na rua Pau Ferro, localizada no bairro Vista Alegre em Carlópolis.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o caso foi registrado após denúncias acerca do envolvimento de ambos com o tráfico de drogas. Com a informação, a Rádio Patrulha e Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), deslocaram-se à residência indicada, onde encontraram cinto porções de crack e duas de maconha.

Ao longo da abordagem, um dos jovens tentou correr e jogar R$ 265,15, uma faca e um celular, mas a ação foi percebida pelas autoridades. Diante dos fatos, os adolescentes, ambos com 17 anos, foram apreendidos, conduzidos ao Pronto Socorro para laudo de lesão corporal e em seguida à delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.