O condutor do carro não era habilitado e carro tinha pendências

Em patrulhamento pelo bairro Rua Edwirges Nucini, Vila Leão, nesta segunda-feira, dia 4, em local conhecido pelo tráfico de drogas, foi visto um VW Gol (placas de Nova Andradina-MS), que chamou a atenção da equipe motivando a abordagem.

No veículo, encontravam-se dois ocupantes. Em revista pessoal não foi encontrado nada de ilícito, porém havia na porta do lado direito uma porção de cocaína envolta em sacola plástica.

O passageiro (20 anos) assumiu a propriedade da droga dizendo ser usuário.

O veículo apresentava pendências administrativas e o condutor (28) não era habilitado. Dessa forma, o veículo foi apreendido no pátio do 2º BPM e as notificações pertinentes realizadas. O condutor foi encaminhado à 1ª CIA para os procedimentos pertinentes ao carro e liberado em seguida.