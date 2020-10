PM apreende cocaína numa Hilux em Santana do Itararé

Dono não assume participação na posse do entorpecente

Na noite desta quarta-feira, dia sete, às 19h, após uma denúncia anônima, a Polícia Militar apreendeu cocaína numa camionete Hilux prata que estava estacionada próxima a um bar na praça Frei Matias, mas foi abordada na rua Paraná em Santana do Itararé.

Segundo às informações, o proprietário iria levar a droga a Itaporanga para comercializá-la. No momento em que as autoridades realizaram a abordagem, encontraram no interior do veículo um menor de 17 anos e mais três indivíduos.

Todos acompanharam a polícia até o destacamento. No local, um homem, o qual informou ser o real proprietário, afirmou que não sabia do ato ilícito e que apenas tinha emprestado a camionete para buscarem uns amigos. Em seguida jogariam futebol em Itaporanga, completou.

Diante dos fatos expostos, foi confeccionado Boletim de Ocorrência Policial e feito Termo Circunstanciado.