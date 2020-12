Boletim de ocorrência foi efetuado após a detenção

Na tarde desta quarta-feira, dia 16, às 16 horas, um homem foi detido na rua Paraguai, localizada na Vila São Pedro de Jacarezinho.

De acordo com as informações do Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o caso foi registrado durante patrulha com a equipe de operações com cães. Quando ele foi abordado, na revista pessoal encontraram uma bucha de maconha embalada em um plástico branco.

Ele foi encaminhado à 1ª Cia da Polícia Militar.