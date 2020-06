PM apreende mais de 1 kg de maconha em Santo Antônio da Platina

Investigações continuam

Na noite desta segunda-feira, dia primeiro, às 19 horas, drogas (fotos) foram apreendidas pela Polícia Militar, na avenida Oliveira Motta em Santo Antônio da Platina. De acordo com as informações, em patrulhamento, as autoridades da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) visualizaram um veículo VW/Gol, cor branca, cujo condutor era um indivíduo conhecido pelo seu envolvimento com o narcotráfico.

Ao perceber a abordagem, o suspeito fugiu em alta velocidade, transitando pela contramão, gerando potencial perigo de acidentes e atropelamento. Durante fuga, o suspeito dispensou uma sacola plástica, nas proximidades de uma Igreja, e não foi mais possível alcançá-lo. A sacola foi apreendida pelos Policias Militares da Agência de Inteligência. Dentro da sacola havia um tablete grande e outros pedaços menores de maconha, que pesaram 1,060 kg.

As equipes Policiais Miliares foram até a casa do indivíduo, onde ele não foi encontrado, entretanto,apreendidos alguns objetos de procedência duvidosa no local. A droga e material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.