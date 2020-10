PM apreende menor com maconha e cocaína em Jacarezinho

O comparsa adulto estava esperando o adolescente numa motocicleta

Em patrulhamento pela Rua Doutor Heráclio Gomes nesta quinta, dia 29, a equipe viu um indivíduo em atitude suspeita o qual ao perceber a presença da viatura tentou colocar algo por debaixo da blusa.

Dada voz de abordagem ao rapaz o qual não acatou empreendendo fuga a pé, sendo então acompanhado pelos policiais. Ao se evadir o indivíduo entrou uma mata às margens do Ribeirão Ourinhos sendo enfim dominado.

Após revista pessoal foi localizada na cintura do abordado (17 anos) certa quantia de entorpecente: 153 gramas de maconha e 14 gramas de cocaína embaladas para arremesso.

O menor informou que se deslocou de Jundiaí do Sul para Jacarezinho, e que este estava em uma motocicleta à sua espera. Diante do novo fato, equipe deslocou ao local indicado e realizou a abordagem do segundo indivíduo (26 anos) envolvido.