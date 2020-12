Segurança pública de qualidade é mostrada pela corporação

Na tarde desta terça-feira, dia oito, às 14 horas, uma motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar, na rua Rui Barbosa, centro de Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, o fato foi registrado após o piloto do veículo ter sido visto empinando. Na abordagem, confirmadas pendências administrativas e também que o condutor não é habilitado.

A motocicleta foi apreendida e providências já foram tomadas.