PM apreende rapaz com cigarro de maconha

Indivíduo dispensou no chão quando se deparou com viatura

A ROTAM estava em patrulhamento na Rua Dario Vilela Bittencourt, nesta quinta-feira, dia 28, quando se deparou com alguns indivíduos frente a um bar, e um deles, usando calça de moletom de cor cinza e chinelos, dispensou algo no chão.

Procedida a abordagem e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com os abordados, porém ao verificar o quê o elemento teria jogado, foi localizado um cigarro de maconha, parcialmente consumido, sendo apreendido e encaminhado com o usuário (23 anos) até a sede da 4ª Cia. PM para confecção do Termo Circunstanciado por drogas para o consumo.