Procura demonstrar o comprometimento da população do Norte Pioneiro no combate a pandemia

Nestas segunda e terça-feira, dias primeiro e dois, o 2º BPM com equipes do Corpo de Bombeiros e vigilância sanitária dos municípios de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Wenceslau Braz e Carlópolis realizaram Ação Integrada de Fiscalização Urbana com vistas ao cumprimento do Decreto Estadual 6983/2021, que determina restrições obrigatórias quanto a saúde pública.

Dessa forma, as equipes PMS com os fiscais sanitários realizaram bloqueio de trânsito para orientação de motoristas e transeuntes bem como patrulhamento por diversas regiões dos municípios com abordagens e orientações ao comércio em geral.

O comandante do 2º BPM, Major Emerson Castelo Branco Olivieira, avaliou como positivo os resultados já alcançados, uma vez que não houve a constatação de irregularidades em nenhuma cidade da área do 2º BPM.

O que também demonstra o comprometimento da população do Norte Pioneiro no combate a pandemia. As fiscalizações continuam de forma sistemática, com a participação de diversas autoridades públicas.