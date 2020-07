PM de folga prende ladrão de posto de Santo Antônio da Platina

O criminoso usando uma faca anunciou o assalto para a atendente

Na noite de domingo, dia 19, um policial militar, em sua folga, realizou a prisão do autor de um assalto na loja de conveniência de um Posto de Combustível, localizado na Rua Benedito Lúcio Machado, centro platinense.

Enquanto pagava sua conta no caixa, o marginal invadiu ao estabelecimento, usando capacete, e pediu um maço de cigarros. Quando o policial saía, o criminoso usando uma faca anunciou o assalto para a atendente. Neste momento, o PM sacou rapidamente sua arma de fogo e deu voz de prisão ao bandido, que largou a faca e se rendeu.

Na sequência, as equipes de apoio chegaram e o indivíduo foi identificado (21 anos), morador do Bairro Aparecidinho III, sendo encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina. Ele ainda confessou ser o autor de outro roubo num Posto de Combustível, localizado na Avenida Frei Guilherme Maria, ocorrido no início deste mês (dia cinco).