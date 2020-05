PM de Jacarezinho prende dois platinenses

Na manhã desta quarta feira no centro da cidade

Policiais Militares receberam uma denúncia anônima relatando que, na manhã desta quarta-feira , dia seis, indivíduos iriam jogar drogas no solário da cadeia pública de Jacarezinho, com destino aos detentos.

De posse dessas informações, os PMs montaram vigilância no local e viram quando um mototaxista, transportando um passageiro, estacionou próximo da cadeia.

Observaram que o passageiro desembarcou, pegou um invólucro plástico, branco, com o mototaxista, colocou no seu bolso e foi em direção ao solário.

Neste momento, foi realizada a abordagem dos suspeitos, sendo encontradas com o passageiro 40 porções de maconha e R$ 10,00. Ele foi identificado, menor, 15 anos, morador do Bairro Aparecidinho II, Santo Antônio da Platina e afirmou que receberia R$300,00 para jogar a droga em cima do telhado do solário da cadeia.

O mototaxista também foi identificado, 23 anos, morador na Rua Benjamin Constant, Santo Antônio da Platina. Com ele foram encontrados R$ 550,00. Questionado, afirmou que foi acionado por um desconhecido, via telefone do ponto do mototáxi, para pegar o menor no Aparecidinho II e trazer para Jacarezinho.

Os dois foram detidos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.