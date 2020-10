PM descobre novo ponto de tráfico em Jacarezinho

Os dois irmãos não estavam na casa mas droga foi encontrada

Na manhã desta terça-feira, dia 13, às nove horas, a Polícia Militar encontrou drogas numa residência localizada na rua Vereador Francisco Camargo, parque Bela Vista, em Jacarezinho.

De acordo com as informações, denúncias afirmaram que dois irmãos estavam realizando tráfico no local. Apesar deles não terem sido encontrados, o pai dos suspeitos autorizou a entrada das autoridades. Foi achado um tablete e 15 porções separadas de maconha, já prontas para venda.

A droga foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.