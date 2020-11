PM encontra pés de maconha e realiza prisões em Jacarezinho

Pessoas e casa foram revistadas; investigação continua atrás de detalhes

Na manhã desta segunda-feira, dia 23, às 09h40, dois homens, de 24 e 27 anos, foram detidos na rua Cerro Azul, bairro Marques dos Reis, em Jacarezinho.

De acordo com as informações do Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o fato foi registrado após diligências sobre tráfico de drogas. Na operação, encontraram um elemento com 47 pedras de crack, prontas para venda, além de oito celulares, e o outro portando duas buchas de maconha.

Na área da residência também localizaram dois pés de maconha plantados em vasos. À vista disso, foram encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Investigações continuam.